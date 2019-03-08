Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı
08 Mart 2019, Cuma
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Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı

Ersanlı Bucks iki maç sonra kazandı

'de oynanan maçta , sahasında 'ı 117-98 mağlup etti.

Amerikan 'nde () , ağırladığı 'ı 117-98 yendi.

NBA'e iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği müsabakada lider Milwaukee Bucks, sahasında Indiana Pacers'ı 117-98 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi.

Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı ev sahibi ekipte, Khris Middleton 27 sayı, milli basketbolcu da 9 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Konuk takımda ise Myles Turner 22 sayı, 17 ribauntla "double double" yaparken, 17, Kyle O'Quinn 11 sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin diğer mücadelesinde , deplasmanda 'ı uzatma sonunda 129-121 mağlup etti.

Thunder'da 37, 32 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Blazers'ta Damian Lillard'ın 51 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

  1. 08.03.2019
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