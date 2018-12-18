James Harden'dan 47 sayı
18 Aralık 2018, Salı
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'dan 47 sayı

James Harden'dan 47 sayı

Amerikan 'nde (NBA) 'ı 102-97 yenen 'ın all-star oyuncusu , 47 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. , seyircisi önünde oynadığı karşılaşmasını 102-97 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star gardı , 47 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 5 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Harden, bu sezon 6. kez 40 sayı barajını geçti. P.J. Tucker 16 sayı ve Chris Paul 11 sayı, 9 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Jazz cephesinde Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynadı. Rudy Gobert 18 sayı, 13 ribaunt, Jae Crowder 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ligde oynayan milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 'e 123-96 yenildiği maçı, 5 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 104-107

Knicks-Phoenix Suns: 110-128

Houston Rockets-Utah Jazz: 102-97

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 132-105

Thunder-Chicago Bulls: 121-96

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 123-96

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 110-93

Clippers-Portland Trail Blazers: 127-131

  1. 18.12.2018 10:41
  2. Güncelleme: 18.12.2018 11:02
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