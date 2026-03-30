Antonelli tam gaz

Formula 1'de Japonya Grand Prix'sini kazanan İtalyan pilot, üst üste ikinci zaferini elde etti.
30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Mercedes'ten Kimi Antonelli kazandı. Suzuka'da 5.8 kilometre uzunluğunda pistteki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan İtalyan pilot üst üste ikinci zaferini elde etti. McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ikinci, Ferrari'nin Monacolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşen 19 yaşındaki Antonelli, F1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.