Haberler Motor Sporları Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'siyle devam edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 12:36
Formula 1'de sıradaki durak Katar

Formula 1'de sezonun 23. yarışı Katar'da düzenlenecek. Katar Grand Prix'si, 5 bin 419 uzunluğundaki Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. İlk olarak 2021 yılında düzenlenen Katar Grand Prix'sinde en hızlı turu ise geçtiğimiz yıl 1:22.384 derecesiyle Lando Norris yaptı.

Sezonun son iki yarışı öncesinde Lando Norris 390 puanla şampiyonanın liderlik koltuğunda bulunuyor. Norris'i 366'şar puanla Oscar Piastri ile Max Verstappen takip ediyor. Katar'da yapılacak yarışın ardından bu sezonun şampiyonu belli olabilir.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2 - Oscar Piastri (Avustralya): 366 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 294 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 226 puan

TAKIMLAR

1 - McLaren: 756 puan

2 - Mercedes: 431 puan

3 - Red Bull: 391 puan

4 - Ferrari: 378 puan

5 - Williams: 121 puan

