Rize'de motor şov

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı olan doğal güzelliğiyle ünlü Senoz Vadisi, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona, Karadeniz'in en özel vadilerinden biri olan Çayeli Senoz Vadisi'nde doğa, spor ve adrenalini bir araya getirecek. Karadeniz'in en güzel doğal vadilerinden biri olan Senoz Vadisi, eşsiz doğası, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem doğaseverlerin hem de spor tutkunlarının yeni gözdesi olacak. Vadi ilk kez ulusal çapta bir etkinliğine ev sahipliği yapacak.

BAKAN BAK'IN KATKILARIYLA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "2023 yılından Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Spor Turizminde Marka Şehir Rize temasıyla düzenlediğimiz "Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın" meyvelerini bir bir toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Çayeli Senoz Vadisinde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Rize'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çayeli ilçemizde yer alan Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Herkesi davet ediyoruz" dedi.