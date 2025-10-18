CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Can Öncü'den podyum başarısı

Can Öncü'den podyum başarısı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışında 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 18:26
Can Öncü'den podyum başarısı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Jerez'de 17 turluk ilk yarışa 2. cepten başlayan Can Öncü, önündeki rakiplerinin ceza almasıyla 3. olmayı başardı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına mücadele eden Can'ın yarışını pistteki ekranlardan izledi.

İtalyan motosikletçi Stefano Manzi yarışı birinci, İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.

Stefano Manzi, geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak 2025 Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.

Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda geçen hafta genel klasmanda yeterli puana ulaşarak ikinciliği garantilemişti.

Genel klasmanda Stefano Manzi 450 puanla birinci, Can Öncü 359 puanla ikinci, İngiliz Tom Booth-Amos da 242 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sporcular, yarın TSİ 16.30'da sezonun son ana yarışında mücadele verecek.

