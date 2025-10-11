CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Toprak piste çıkıyor

Toprak piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) 3. dünya şampiyonluğunu almak için büyük avantajla sezonun sondan bir önceki 11. ayağında, Portekiz’de piste çıkacak. Dünya Supersport Şampiyonası’nın Portekiz etabında ise genç milli motosikletçi Can Öncü, boy gösterecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Toprak piste çıkıyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. dünya şampiyonluğunu almak için büyük avantajla sezonun sondan bir önceki 11. ayağında, Portekiz'de piste çıkacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında ise genç milli motosikletçi Can Öncü, boy gösterecek.
