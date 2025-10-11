Toprak piste çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) 3. dünya şampiyonluğunu almak için büyük avantajla sezonun sondan bir önceki 11. ayağında, Portekiz’de piste çıkacak. Dünya Supersport Şampiyonası’nın Portekiz etabında ise genç milli motosikletçi Can Öncü, boy gösterecek.
