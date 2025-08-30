Hollanda'da pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.012 saniye arkasında takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci, 0.263 saniye gerisinde son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.