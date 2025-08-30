CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Hollanda'da pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Hollanda'da pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1 dakika 08.662 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunu aldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda'da pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 08.662 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.012 saniye arkasında takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lando Norris ikinci, 0.263 saniye gerisinde son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırayı aldı.

Hollanda Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Mourinho'dan ilk açıklama!
DİĞER
Fenerbahçe ünlü teknik direktörle görüşmelere başladı! Mourinho sonrası Alman ekolü...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
F.Bahçe'de o hoca için 3 saatlik görüşme!
G.Saray'ın yıldızı için yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30
M. United ilk galibiyetini aldı! M. United ilk galibiyetini aldı! 19:23
Mourinho'dan ilk açıklama! Mourinho'dan ilk açıklama! 19:17
Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! Hollanda'da pole pozisyonu Piastri'nin! 19:07
Daha Eski
Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı Can Uzun attı! Frankfurt rahat kazandı 18:41
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi 18:27
Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI 18:21
Kocaelispor - Kayserispor | CANLI Kocaelispor - Kayserispor | CANLI 18:05
Chelsea evinde kazandı! Chelsea evinde kazandı! 16:43
F.Bahçe'de o hoca için 3 saatlik görüşme! F.Bahçe'de o hoca için 3 saatlik görüşme! 16:04