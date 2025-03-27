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Haberler Motor Sporları Heyecan devam ediyor

Heyecan devam ediyor

Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de, Deniz Öncü ise ABD'de piste çıkacak. Toprak ve Bahattin, Cumartesi günü TSİ 14.00'te sıralama turları, 17.00'de ilk yarışta mücadele edecek. Can 15.35'te, ikinci yarış da Pazar günü 14.35'te yapılacak. Deniz ise sıralama turlarının Cumartesi günü 21.45'te başlayacağı yarışın startı, Pazar günü 20.15'te verilecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Heyecan devam ediyor
Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Portekiz'de, Deniz Öncü ise ABD'de piste çıkacak. Toprak ve Bahattin, Cumartesi günü TSİ 14.00'te sıralama turları, 17.00'de ilk yarışta mücadele edecek. Can 15.35'te, ikinci yarış da Pazar günü 14.35'te yapılacak. Deniz ise sıralama turlarının Cumartesi günü 21.45'te başlayacağı yarışın startı, Pazar günü 20.15'te verilecek.
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