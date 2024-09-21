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Haberler Motor Sporları

Singapur'da pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'sinde, McLaren pilotu Lando Norris pole pozisyonunu elde etti. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 17:41 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 17:54
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Singapur'da pole pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.525 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.203 saniye arkasında yer alan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.316 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

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