Carlos Sainz: Verstappen yarıştan çekildi

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Albert Park pistinde Avustralya Grand Prix düzenlendi. Yarışı, Scuderia Ferrari takımının İspanyol F1 Pilotu Carlos Sainz Jr (fotoğrafta) kazandı.

FERRARI'DEN 2 İSİM PODYUMDA

Ferrari pilotu Sainz, 2. sırada başladığı yarışı kazanmayı başarırken, Ferrari'nin bir diğer sürücüsü Charles Leclerc 2. oldu. Podyumda son sırada ise McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris yer aldı.

VERSTAPPEN VE HAMILTON YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen ise yarışı bitiremedi. Verstappen sağ arka freninde yaşadığı yanma nedeniyle yarıştan çekildi. Şampiyonlardan bir diğer isim Hamilton ise motor probleminden dolayı yarışı tamamlayamadı.