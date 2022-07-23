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Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'in

Formula 1 haberleri... Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Fransa Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:39
Fransa Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Ferrari pilotu Leclerc'in

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 30.872 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Leclerc, yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

24 yaşındaki Ferrari pilotu, bu sezon 7, kariyerinin 16. pole pozisyonuna ulaştı.

Leclerc'in 0.304 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, aynı takımdan Meksikalı Sergio Perez ise 0.463 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 12. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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