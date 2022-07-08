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Formula 1'de heyecan Avusturya GP'de atacak

Formula 1 tüm hızıyla devam ediyor. Formula 1 yeni sezon yarışları 20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn GP ile başlayan Formula 1 yarışları 20 Kasım 2022'de Abu Dhabi GP ile son bulacak. Şampiyonanın 11. ayağı Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:03
Formula 1'de heyecan Avusturya GP'de atacak

Sıralama turları TSİ 18.00'de, sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı ise yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.

Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 10 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 6, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 181 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 147

3. Charles Leclerc (Monako): 138

4. Carlos Sainz (İspanya): 127

5. George Russell (Büyük Britanya): 111

TAKIMLAR

1. Red Bull: 328

2. Ferrari: 265

3. Mercedes: 204

4. McLaren: 73

5. Alpine: 67

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