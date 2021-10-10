Formula 1 İstanbul GP yarışı ne zaman? F1 İstanbul saat kaçta? Hangi kanalda? Formula 1 İstanbul kaç tur? Biletler...

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si, tüm dünyada hız tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Bugün gözler İstanbul Park pistinde olacak. Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından ilk sırayı Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton almıştı ancak motor değişikliği sebebiyle 10 sıra grid cezası bulunan şampiyon pilot, pole pozisyonunu takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas'a kaptırdı. Hamilton ise yarışa 11. sıradan başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'SİNDE YARIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

F1 Türkiye GP'sinde tüm dünyanın merakla beklediği yarış, bugün saat 15.00'te start alacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BİLETLER TÜKENDİ

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'Sİ SIRASINDA YAĞMUR OLACAK MI?

En çok merak edilen konulardan biri de F1 Türkiye Grand Prix'si sırasında havanın durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul genelinde hava çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Ancak yarış saatinde şimdilik yağış gözükmüyor.

İLK YARIŞI RAIKKONEN KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

MASSA, KARİYERİNDEKİ İLK BİRİNCİLİĞİ İSTANBUL'DA ALDI

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.

Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

İNGİLİZLER ÜÇ KEZ ZAFERE UZANDI

İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes adına 2010'daki yarışı 1.28.47.620'yle, Mercedes ile şampiyonluk kovaladığı 2020'deki yarışı da 1.42.19.313'le birinci sırada bitirdi.

2011 ŞAMPİYONU VETTEL İSTANBUL'DA DA KAZANDI

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

ALONSO VE SCHUMACHER'İN BİRİNCİLİĞİ YOK

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.

10 PİLOT PODYUMA ÇIKTI

Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen 8 yarışta 10 pilot, podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel ve Sergio Perez, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.