SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu Bottas'ın!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu.

İlk sıralama turunda McLaren'den Daniel Ricciardo 16'ncı, Williams'dan Nicholas Latifi 17'nci, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 18'inci, Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 19'uncu ve Haas'tan Nikita Mazepin 20'nci sırada yer alarak ikinci sıralama turuna katılma hakkını elde edemedi. İlk sıralama turunun ilk üç sırasında ise Mercedes'ten Lewis Hamilton, Red Bull'dan Max Verstappen ve AlphaTauri'den Pierre Gasly yer aldı.

HAMILTON ZİRVEYİ BIRAKMADI

İkinci sıralama turunda ilk sıranın sahibi yine Lewis Hamilton olurken, bu kez 2'nci sırayı Mercedes'ten Valtteri Bottas, üçüncü sırayı ise Max Verstappen elde etti. 11'inci Aston Martin'den Sebastian Vettel, 12'nci Alpine'den Esteban Ocon, 13'üncü Williams'tan George Russell, 14'üncü Haas'tan Mick Schumacher ve 15'inci Ferrari'den Carlos Sainz, bu sonuçlarla üçüncü sıralama turuna katılım gösteremedi.

YARIŞTA İLK SIRADAN BOTTAS BAŞLAYACAK

3'üncü sıralama turunda ise ilk iki etapta olduğu gibi Lewis Hamilton liderliği kimseye bırakmadı. İkinci sırada Valtteri Bottas yer alırken, 3'üncü sıra ise Max Verstappen'in oldu. Lewis Hamilton'ın 10 sıralık grid cezasından dolayı Valtteri Bottas ilk sıradan, Verstappen ikinci sıradan, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sıradan yarışa start verecek. Öte yandan sıralama turunu 15'inci sırada noktalayan Ferrari pilotu Carlos Sainz da grid cezasından dolayı son sıradan start alacak.

PİST REKORU KIRILMAYA DEVAM EDİYOR

2005 yılında Brezilyalı pilot Juan Pablo Montoya'nın kırdığı pist rekoru, 2021 yılında peş peşe kırılmaya devam ediyor. Dünkü antrenman turlarında pilotlar pist rekoru kırma yarışına girerken, bugün ilk olarak Lewis Hamilton, ikinci sıralama turunda rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Valtteri Bottas üçüncü sıralama turunda 1:23,071 ile Lewis Hamilton'ı geride bırakırken, sonrasında Hamilton bu kez 1:22,868 yaparak tekrardan pist rekorunu eline geçirdi.

SIRALAMA BELLİ OLDU

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.

Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:

1- Lewis Hamilton (Mercedes) (10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacak)

2- Valtteri Bottas (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Pierre Gasly (AlphaTauri)

6- Fernando Alonso (Alpine)

7- Sergio Perez (Red Bull)

8- Lando Norris (McLaren)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11- Sebastian Vettel (Aston Martin)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- George Russell (Williams)

14- Mich Schumacher (Haas)

15- Carlos Sainz (Ferrari) (Grid cezasından dolayı yarışa son sıradan başlayacak)

16- Daniel Ricciardo (McLaren)

17- Nicholas Latifi (Williams)

18- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20- Nikita Mazepin (Haas)