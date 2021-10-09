MOTOR SPORLARI HABERLERİ - Pole Bottas'ın, rekor Hamilton'ın!

Formula 1 sezonunun 16. yarışı olacak olan Turkiye Grand Prix'inde sıralama turları geride kaldı. 1.22.868'lik derecesi ile pist rekorunu kırarak sıralama turlarını lider bitiren Mercedes Petronas takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, cezası sebeiyle 10 sıra geriden başlayacak. Bu sebepten dolayı Hamilton'ın takım arkadaşı Valteri Bottas yarışa pole pozisyonunda başlayacak. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen 2, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 3. başlayacak. | Motor sporları haberi