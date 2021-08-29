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Son dakika spor haberi: Ayhancan Güven Belçika'da ikinci oldu

Son dakika spor haberleri... Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Belçika'da organize edilen Porsche Supercup serisinin 5. yarışını ikinci sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:58
Son dakika spor haberi: Ayhancan Güven Belçika'da ikinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinin Belçika'da düzenlenen beşinci yarışında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Spa-Francorchamps Pisti'nde altıncı cepten başladığı yarışın bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezonun ikinci podyum derecesine ulaştı.

BWT Lechner Racing takımından Dylan Pereira'nın ilk sırayı aldığı yarışı, Huber Racing pilotu Laurin Heinrich ise 3. olarak tamamladı.

Porsche Supercup serisinin altıncı yarışı 5 Eylül Pazar günü Hollanda'nın Zandvoort Pisti'nde koşulacak.



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