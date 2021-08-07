Toprak Razgatlıoğlu Çekya’da podyumun zirvesinde

Motosiklet sporcusu Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun altıncı durak noktasındaki ilk yarışta 1. oldu.



Bugün yarışa ikinci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ve Scott Redding ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Scott Redding'e bu fırsatı tanımadı. İkinci sırayı almak için Toprak Razgatlıoğlu'yla teker tekere mücadeleye girişen son dünya şampiyonu Jonathan Rea, büyük bir hata yaparak iki kere kendisini yerde buldu. Son tura ikinci sırada giren Toprak Razgatlıoğlu zirve takibini bırakmayarak yarışı lider bitirdi.



Bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 231'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, yarışta iki kere kaza yapan Jonathan Rea ile arasındaki farkı 12'ye düşürdü. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin altıncı durak noktasındaki ikinci yarış yarın saat 16.15'de gerçekleşecek.