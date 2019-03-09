Sarıkamış Rallisi nefes kesti
09 Mart 2019, Cumartesi
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nefes kesti

Sarıkamış Rallisi nefes kesti

() tarafından Eksi iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı nefesleri kesti.

Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde düzenlenen seremoni ile başlayan yarışın ilk gününde Yukarı Sarıkamış'ta yer alan 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler ve 2,05 kilometre uzunluğundaki kristal seyirci özel etapları geçildi.

Oteller bölgesinde hazırlanan seyirci özel etabı yarışında sporcular, buzlu ve çamurlu piste kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ralli, adeta soğuk havada nefesleri kesti.

() tarafından Eksi iş birliğiyle organize ralli, yarın sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev'deki servis alanına ulaşacak. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de yarışı noktalanacak.

  1. 09.03.2019
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