Sarıkamış Rallisi nefes kesti
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi nefesleri kesti.
Sarıkamış 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde düzenlenen seremoni ile başlayan yarışın ilk gününde Yukarı Sarıkamış'ta yer alan 19,35 kilometre uzunluğundaki Şehitler ve 2,05 kilometre uzunluğundaki kristal seyirci özel etapları geçildi.
Oteller bölgesinde hazırlanan seyirci özel etabı yarışında sporcular, buzlu ve çamurlu piste kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ralli, adeta soğuk havada nefesleri kesti.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize ralli, yarın sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev'deki servis alanına ulaşacak. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de yarışı noktalanacak.
- 09.03.2019
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
- A Spor taksi sporun nabzını tutuyor
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Sarıkamış Rallisi nefes kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.