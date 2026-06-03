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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda mücadele edecek 26 kişilik aday kadrosu dün açıklandı. Ayrıca turnuva öncesinde olası bir sakatlık ihtimaline karşın 3 isim daha ABD’ye götürüldü

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50
Aday kadro açıklandı

Dünya Kupası için ABD'ye hareket eden A Milli Takım'ın aday kadrosu da belli oldu. 11 Haziran-19 Temmuz arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı. TFF'nin açıklamasına göre kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gitti.

GÖZLER İKİ YILDIZDA

Kadroda büyük bir sürprize imza atmayan teknik direktör Vincenzo Montella, tüm takımı ABD kafilesine aldı. 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de İnter Miami Stadı'nda Venezuela ile son bir hazırlık maçı yapacak olan Ay-Yıldızlılar'da ideal kadronun ortaya çıkması bekleniyor. İtalyan çalıştırıcı, turnuva öncesinde oyuncularının son durumunu görecek ve 14 Haziran'daki Avustralya maçının kadrosu da yavaş yavaş şekillenecek. Gözler Arda ve Kenan'da olacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 26 KİŞİLİK ADAY KADROSU:

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al- Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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