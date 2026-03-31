A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorlu Kosova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında iddialı konuştu. Dünya Kupası'na katılmak için her şeyi yapacaklarını belirten Montella şöyle devam etti: "Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler."

KÜÇÜMSEMİYORUZ

Basın toplantısında konuşan kaptan Hakan Çalhanoğlu da Kosova'yı küçümsemediklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Ben hiçbir rakibi küçümsemem. İnter olarak Bodo Glimt'e elendik. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız."