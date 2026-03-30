CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Hasret bitecek

24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma yolunda önemli bir ilerleme kaydeden Ay-Yıldızlılar, yarın da Kosova’yı deplasmanda devirerek ABD-Kanada-Meksika biletini almaya çalışacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselen A Milli Takım, yarın Kosova önünde tarihi bir maça çıkacak. Tek maçlı eleminasyon usulü oynanacak karşılaşmayı kazanan ülke, ABDKanada- Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirmek için yarın sahaya çıkacak. Bunun yolu da yarın Kosova'ya üstünlük kurmaktan geçiyor.

Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takımı, başarılı performans ortaya koymuştu.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

İSPANYA'YA YENİLDİK

Milliler, Kosova'nın rakibi olana kadar başarılı bir performans sergiledi. Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Grupta sadece İspanya'ya bir kez yenilip bir kez de berabere kalan Türkiye, kalan 4 maçı da kazandı.

Play off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 ile geçerek Kosova'nın rakibi olduk.

5 OYUNCU HİÇ GÖRMEDİ

Ay-yıldızlılarda aday kadroya çağrılan 5 futbolcu, 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda henüz doğmamıştı. 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan, 2004 doğumlu Deniz Gül, 2005 doğumlu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ümit Milli Takım'a geçiş yapan Semih Kılıçsoy, 2002'de A Milli Takımı görmeyen isimler oldu.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
