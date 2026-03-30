Hasret bitecek

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselen A Milli Takım, yarın Kosova önünde tarihi bir maça çıkacak. Tek maçlı eleminasyon usulü oynanacak karşılaşmayı kazanan ülke, ABDKanada- Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini sona erdirmek için yarın sahaya çıkacak. Bunun yolu da yarın Kosova'ya üstünlük kurmaktan geçiyor.

Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takımı, başarılı performans ortaya koymuştu.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

İSPANYA'YA YENİLDİK

Milliler, Kosova'nın rakibi olana kadar başarılı bir performans sergiledi. Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Grupta sadece İspanya'ya bir kez yenilip bir kez de berabere kalan Türkiye, kalan 4 maçı da kazandı.

Play off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 ile geçerek Kosova'nın rakibi olduk.

5 OYUNCU HİÇ GÖRMEDİ

Ay-yıldızlılarda aday kadroya çağrılan 5 futbolcu, 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda henüz doğmamıştı. 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan, 2004 doğumlu Deniz Gül, 2005 doğumlu Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ümit Milli Takım'a geçiş yapan Semih Kılıçsoy, 2002'de A Milli Takımı görmeyen isimler oldu.