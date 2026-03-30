Çalışmalar sürüyor

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Kritik Kosova mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden devam eden A Milli Takım, çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalışmalarını sürdüren milliler, pas çalışması ile başladığı antrenmanı Kosova taktiği ile tamamladı.