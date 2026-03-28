Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Klasın ve kalitenin zaferi

Klasın ve kalitenin zaferi

talya’dan Corriere dello Sport, Vincenzo Montella’nın başarısına değinip, “Dünya Kupası’na 90 dakika kaldı. Türkiye’nin rüyası devam ediyor. Klasın ve kalitenin zaferi” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Klasın ve kalitenin zaferi

İtalyan basını, A Milli Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya dikkat çekti. "Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na 90 dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı" yorumunu yaptı.

YILDIZ GİBİ PARLAYACAK

İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Kenan Yıldız'ın performansına dikkat çekti. Romanya maçında bir topunun direkten döndüğü anımsatılan Kenan'ın salı günü finalde de Vincenzo Montella'nın en önemli kozu olacağı aktarıldı. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport ise "Juventus'un gururu Kenan Yıldız... Dünya Kupası'na Kenan artık çok yakın" ifadelerine yer verdi.

