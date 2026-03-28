Favori biziz

24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitirmeye artık tek bir 90 dakikamız kaldı. 31 Mart Salı akşamı deplasmanda Kosova ile play-off finaline çıkacak ay-yıldızlı ekibimiz turun favorisi olarak öne çıkıyor. 2002'den bu yana kupaya gidemeyen Türkiye hasreti bitirmek isterken, Kosova da tarihinde ilk kez turnuvaya gitmeyi amaçlıyor. Kosova'nın kadrosunda hem yakından tanıdığımız hem de Avrupa'nın önemli liglerinde oynayan birçok isim öne çıkıyor. Özellikle Alman hoca Foda'nın elinde Almanya'dan 4 ve İtalya'dan 3 futbolcu bulunuyor.

MURİQİ-ASLLANİ HÜCUMU

Kosova'nın en önemli gücü forvet hattı... Teknik Direktör Franco Foda, çift forvette Vedat Muriqi ve Fisnik Asllani'yi kullanıyor. Eski F.Bahçe ve Ç.Rize'li Vedat Muriqi, bu sezon çok formda... Mallorca'da 18 gol atan Muriqi takımın lideri, kozu. Hoffenheim'da iyi bir sezon geçiren ve 9 gol, 8 asistle oynayan Fisnik Asllani, Slovakya önünde müthiş bir kafa vuruşuyla ağları sarstı. Orta saha takımın kalbi olan Florent Muslija da Slovakya'ya attığı enfes frikikle dikkat çekti.

KALECİ MURİÇ TECRÜBELİ

Kosova Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri de kaleci Arijanet Muriç olacak. İtalya'da Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki kaleci, Kosova Teknik Direktörü Franco Foda'nın en güvendiği isimlerden biri. Sassuolo'da bu sezon 29 resmi maça çıkan Muriç, Kosova tarihinde de 49 maçla en fazla kaleye geçen file bekçisi konumunda.

5-3-2 İLE 4-4-2 FORMASYONU

Dünya Kupası'na katılmak isteyen Kosova'da Alman Teknik Direktör Franco Foda, formasyon olarak 5-3-2 ve 4-4-2'yi tercih ediyor. Hücumda Vedat Muriqi ve Fisnik Asllani ikilisini kullanan Foda, takımın beyni olarak Florent Muslija'yı görüyor. Düsseldorf'ta oynayan Muslija hem duran toplarda etkili hem de iki ayağını iyi kullanıyor. Sol açık ve orta saha merkezde görev alan Muslija, Kosova'nın oyun aklı... Savunmada Rrahmani'nin sakatlığı en büyük eksikleri.

ZHEGROVA VE RASHİCA

Kosova Milli Takımı zaman zaman 4-4-2'ye de dönüyor. Burada Juventus'tan Edon Zhegrova ve Beşiktaşlı Milot Rashica öne çıkıyor. İki yıldız play-off yarı finalinde Slovakya karşısında ilk 11'de yer almasa da Teknik Direktör Franco Foda hamle oyuncusu olarak iki yıldızı sıklıkla kullanıyor.

TÜRKİYE ÇOK İLGİ GÖRÜYOR

Ay-yıldızlı ekibimizin play-off finalindeki rakibi Kosova'da Türkiye çok seviliyor. Kosova Milli Takımı'nda başta Vedat Muriqi olmak üzere Türkçe bilen futbolcular var. Ayrıca Kosova halkı da Türkiye'ye yakınlık duyuyor.

EN SKORERİ VEDAT MURİQİ

Kosova Milli Takımı tarihinde en golcü isim 66 maçta 32 kez ağları havalandıran Vedat Muriqi oldu. En fazla forma giyen isim ise 72 maçla 31 yaşındaki sağ bek Mergim Vojvoda... Takımın birinci kaptanı ve Napoli'nin yıldızı Amir Rrahmani ise sakatlığı nedeniyle mayıs ayına kadar yok.