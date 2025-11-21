Yüzde 100’ümüzü vermeliyiz

Ay-yıldızlı ekibimizin teknik patronu Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimini yerinde takip etti ve ardından değerlendirmelerde bulundu. Romanya'nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıdığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Milli Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" ifadelerini kullandı.

KOMPAKT TAKIMLAR

Muhtemel final eşleşmesi hakkında görüş belirten Vincenzo Montella şöyle devam etti: "Slovakya'nın başında İtalyan teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak. Dünya Kupası'na ulaşmak için herkes maksimum performansla oynamalı. Herkesin yüzde 100'ünü vermesi gerekecek. Rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız. Amacımız belli."

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Marius Sumudica, Türkiye'yi final için şanslı görüyor: "Açıkça favori Türkler. Yüzdeleri söyleyemem ama evlerinde oynuyorlar. Montella çok deneyimli bir teknik direktör. Türkiye'yi yeniden canlandırdı. Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı, ama çok güçlü bir takım."