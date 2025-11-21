Yüzde 100’ümüzü vermeliyiz

CANLI SKOR ANA SAYFA
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
Ziraat Türkiye Kupası
Montella: “Lucescu’yu tanıyorum. Türk mantalitesini biliyor. Dünya Kupası’na ulaşmak için maksimum performans vermemiz lazım. Yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekecek”.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Ay-yıldızlı ekibimizin teknik patronu Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimini yerinde takip etti ve ardından değerlendirmelerde bulundu. Romanya'nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıdığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Kendisi de İtalyan ve Türk mantalitesini çok iyi biliyor. Çünkü daha önce Türkiye Milli Takımı'nda ve Türk kulüplerinde görev yaptı" ifadelerini kullandı.

KOMPAKT TAKIMLAR

Muhtemel final eşleşmesi hakkında görüş belirten Vincenzo Montella şöyle devam etti: "Slovakya'nın başında İtalyan teknik direktör bulunuyor. Gerek Kosova gerekse Slovakya kompakt oynayabilen takımlar. Biz rakiplere maç maç yaklaşma prensibimizi devam ettireceğiz. İkinci maçımız deplasmanda olacak. Dünya Kupası'na ulaşmak için herkes maksimum performansla oynamalı. Herkesin yüzde 100'ünü vermesi gerekecek. Rakiplere odaklanıp onlar üzerinde çalışacağız. Amacımız belli."

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Marius Sumudica, Türkiye'yi final için şanslı görüyor: "Açıkça favori Türkler. Yüzdeleri söyleyemem ama evlerinde oynuyorlar. Montella çok deneyimli bir teknik direktör. Türkiye'yi yeniden canlandırdı. Genç ve tecrübeli oyuncuların karışımı, ama çok güçlü bir takım."

