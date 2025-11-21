İlk basamak Romanya

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız, play-off oynamaya hak kazandı. Play-off kura çekimi dün İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 15.00'te yapıldı. Kura çekiminde ay-yıldızlılar, Romanya ile eşleşti. Bizim Çocuklar, 26 Mart'ta Romanya ile iç sahada oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı yok. Kazanmamız halinde play-off finaline yükseleceğiz. Finaldeki rakibimiz ise Slovakya-Kosova maçının galibi olacak.

A Milli Takımımız, finale çıkması halinde ise bu karşılaşmayı deplasmanda oynayacak. Finali kazanan takım 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Final mücadelesi 31 Mart'ta oynanacak. Ay-yıldızlılar, Romanya ile tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Milliler, Rumenlerle ilk maçını 1983'te Türkiye'de oynamış ve o maç 1-1 beraber bitmişti. İki ülke daha sonra 1985'te Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşmış, Romanya o dönem maçları 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

ROMANYA MİLLİ TAKIMI

Teknik direktör: Mircea lucescu

Yaş ortalaması: 27.1

Kadro genişliği: 26

Kadro değeri: 85 milyon 750 bin euro

En değerli oyuncusu: Andrei Ratiu

Takımın yıldızı: Dennis Man

Kaptan: Hagi

13 PUAN TOPLADILAR

Romanya, Avusturya, Bosna- Hersek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino'yla birlikte H Grubu'nda yer aldı. Rumenler, oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı ve 3 karşılaşmayı kaybetti. 13 puanı hanesine yazdıran Romanya, grubunu üçüncü bitirip playoff oynamaya hak kazandı.

LUCE'Yİ TANIYORUZ

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Mircea Lucescu, oldukça tanıdık bir isim. 80 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve A Milli Takımı çalıştırdı. Luce, Galatasaray'la UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Bir kez de Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonu yaptı, Beşiktaş'la da Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

SÜPER LİG'DEN ÜÇ İSİM

Romanya Milli Takım kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim de bulunuyor. Çaykur Rizespor forması giyen Valentin Mihaila, Gaziantep FK'dan Deian Sorescu ve Alanyaspor'da forma giyen Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu İanis Hagi, Romanya Milli Takımı'nda. İanis aynı zamanda milli takımın kaptanı.

SLOVAKYA

ALMANYA'YI DEVİRDİ

Slovakya; Almanya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'la birlikte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer aldı. 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanı hanesine yazdıran Slovaklar, grubun ilk maçında Almanya'yı 2-0 yenerek büyük sükse yapmıştı. EURO 2024'te ise son 16'da İngiltere'ye 2-1 mağlup olmuşlardı.

KOSOVA

TANIDIK İSİMLER

Milli takımımızın, play-off finalindeki muhtemel rakiplerinden biri olan Kosova'da oldukça tanıdık isimler bulunuyor. Beşiktaş'lı Milot Rashica'nın yanı sıra Alanyaspor forması giyen Fidan Aliti de Kosova Milli Takımı'nda... Ülkemizde bir dönem forma giyen Vedat Muriqi de Kosova'da.

MONTELLA TAKİP ETTİ

Zürih'teki kura çekiminde Türkiye'yi, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, idari direktör Buğra İmamoğulları ile Mert Tuncay, temsil etti.

Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda A YOLU

Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya C YOLU

Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk B YOLU

Yarı finaller: Danimarka-K. Makedonya, Çekya-İrlanda Cum. Final: Çekya-İrlanda Cum./ Danimarka-Kuzey Makedonya D YOLU

KITALARARASI EŞLEŞMELER ŞÖYLE;

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'daki finalle sona erecek. Final New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.