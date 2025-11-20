Yolun sonu Amerika olsun

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'yla 2-2 berabere kalan A Milli Takımımız, grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Play-off'lara birinci torbadan katılacak olan Bizim Çocuklar, 4. torbada yer alan Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan biriyle eşleşecek. Kura çekimi bugün İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF 26 MART'TA

Avrupa'daki son 4 bilet için eleme turlarındaki 12 grup ikinci ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Play-off yarı finalinde ayyıldızlılar, turu geçmesi halinde, bir sonraki turda 2. ve 3. torbadaki ekiplerin eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Play-off yarı finali ve finali tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Play-off yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026'da, final müsabakası ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

İLK MAÇ EVİMİZDE

A Milli Takımımız, 1. torbada yer aldığı için yarı final maçında ev sahibi olma avantajını da eline geçirdi. Milli takımımız, play-off yarı finalini sahasında oynayacak. Finale kalması halinde ise maçın oynanacağı yer kura çekimiyle belli olacak.

DÜNYA KUPASI 3 ÜLKEDE

FIFA 2026 Dünya Kupası, Amerika kıtasında oynanacak. ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. Böylece turnuva, tarihinde ilk kez coğrafi olarak en geniş alanda yapılacak. Toplamda 16 şehir turnuvanın resmi maçlarına ev sahipliği yapacak. Final ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'nda...

TORBALAR SIRALAMAYA GÖRE

play-off etabında torbalar FIFA dünya sıralamasına göre belirlendi. Elemelerde ikinci olan ülkeler, FIFA dünya sıralamasına göre 1, 2 ve 3. torbalara dağıldı. Uluslar Ligi'nde gelen 4 takım ise 4. torbaya gitti. FIFA sıralamasında rakiplerinden daha fazla puana sahip olan milliler, 1. torbada yer aldı.

SADECE 2 MAÇ UZAKLIKTAYIZ

En son 2002'de Dünya Kupası'nda boy gösteren ve o turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan A Milli Takımımız, tam 24 yıl sonra yeninden bu heyecanı yaşamak istiyor. Organizasyona sadece 2 maç uzaklıktayız. Milliler, yarı final play-off'unu geçip finale çıkarsa 2. ve 3. torbada olan Polonya, Galler, Slovakya, Kosova, İrlanda, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Çekya'dan biriyle eşleşecek.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERI PLAY-OFF TURU'NDA MUHTEMEL RAKİPLERİ

YARI FiNAL: İSVEÇ ROMANYA KUZEY MAKEDONYA KUZEY İRLANDA

FiNAL: POLONYA GALLER ÇEKYA SLOVAKYA İRLANDA ARNAVUTLUK BOSNA HERSEK KOSOVA