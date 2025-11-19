CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Yolumuz açık

Yolumuz açık

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na sadece 2 maç uzaklıkta duruyor. Play-off’a 1. torbadan katılacak Türkiye yarı finalde, Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda’dan biriyle eşleşecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Yolumuz açık

A Milli Takımımız, E Grubu'nda 2. olup 2026 Dünya Kupası için play-off oynayacak. Türkiye, formata göre tek maç üzerinden yarı final ve final maçlarına çıkacak. Elemelerde 2. olan 12 takım ile ilk 2'ye giremeyen ancak Uluslar Ligi'nde en yüksek sırada olan 4 takım play-off'ta yer aldı. 1. torbada olan ay-yıldızlılar, yarı final maçını sahasında oynayacak ve ev sahibi avantajını kapacak. Final maçlarının nerede oynanacağı kurayla belirlenecek.

İLK RAKİP 4. TORBADAN

Türkiye; 1. torbada yer alan İtalya, Ukrayna ve Danimarka ile eşleşmeyecek. Milliler 1. torbada olduğu için yarı finalde 4. torbadan bir rakiple karşılaşacak. 2. torbadaki ülkeler de 3. torbadaki takımlarla eşleşecek. Milliler, yarı finalde 4. torbadan Kuzey Makedonya, Romanya, İsveç ve Kuzey İrlanda'dan biriyle oynayacak. Finale kalırsak 2. ve 3. torbada olan Polonya, Galler, Slovakya, Kosova, İrlanda, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Çekya'dan biriyle eşleşeceğiz.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Dünya Kupası yolunda playoff kuraları yarın TSİ 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Play-off'ta yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026'da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

SIRALAMAYA GÖRE

Play-off etabında torbalar FİFA dünya sıralamasına göre belirleniyor. Elemelerde ikinci olan ülkeler, FİFA dünya sıralamasına göre 1, 2 ve 3. torbalara dağıldı. Uluslar Ligi'nde gelen 4 takım ise 4. torbaya gitti.

EN YÜKSEK PUANIMIZ

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 6 maç sonunda 13 puan topladı. Türkiye, grupta 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak en iyi performansını sergiledi. Milliler, 13 puanla eleme aşamasında bugüne kadar en yüksek puanını aldı.

