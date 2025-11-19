CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalarak grubu 2. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, İspanya-Türkiye karşılaşmasını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:59
Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

Ay-yıldızlılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak grubu 13 puanla 2. sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

Usta yazar Ahmet Çakar, İspanya-Türkiye maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

AHMET ÇAKAR - TEŞEKKÜRLER BİZİM ÇOCUKLAR

Tartışmasız dünyanın en tuhaf milli takımıyız. Maç başlıyor, hemen mağlup duruma düşüyoruz, ilk 20 dakikaya baktığımızda sahada yokuz, İspanya yürür gibi pozisyonlara giriyor ve tüm Türkiye, Allah'a dua ediyor… 1-0, 2-0'a razıyız, Allah aşkına yine tarihi bir fark yemeyelim diye düşünüyoruz. İlk devre böyle devam ediyor ta ki son dakikaya kadar… Devre biterken Deniz Gül adlı bir genç, sokağa çıksa kimse tanımaz beraberliği getiriyor…

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

İşte tam kırılma noktası. İkinci yarı mükemmel bir Türkiye izledik. Salih'le de öne geçtik. Ama ikinci yarıda iki tarafın da yakaladığı pozisyonlara bakarsak İspanya'yı rahat rahat yenebilirdik. Tüm oyuncular çok iyi ama bazı oyuncular mükemmel oynadı. Altay belki de geçmişini sıfırladı. Belki de tarih onu Sevilla panteri olarak yazacak. En az 2-3 net, 3-4 tane de çok önemli pozisyonu engelledi. Barış Alper, 2. yarıda bir santrforun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Ferdi eski Ferdi'ye dönmüş.

Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

Rotasyonla çıktık, elemelerde gol yememiş İspanya'ya 2 gol attık. Pekala da kazanabilirdik. Dün gece şunu gördük ki hem genciz hem de çok iyi milli takımız. İşi buraya getirmişken play-off'lardan Dünya Kupası'na gitmemek çok acı olur. Teşekkürler Milli Takım.

