Ahmet Çakar İspanya-Türkiye maçını yorumladı! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."

İşte tam kırılma noktası. İkinci yarı mükemmel bir Türkiye izledik. Salih'le de öne geçtik. Ama ikinci yarıda iki tarafın da yakaladığı pozisyonlara bakarsak İspanya'yı rahat rahat yenebilirdik. Tüm oyuncular çok iyi ama bazı oyuncular mükemmel oynadı. Altay belki de geçmişini sıfırladı. Belki de tarih onu Sevilla panteri olarak yazacak. En az 2-3 net, 3-4 tane de çok önemli pozisyonu engelledi. Barış Alper, 2. yarıda bir santrforun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Ferdi eski Ferdi'ye dönmüş.