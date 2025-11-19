2026 Dünya Kupası Play-Off: A Milli Takımın olası rakipleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir dönem geçiren A Milli Takımımız, play-off turuna yükselerek büyük bir adım attı. Play-off turunda karşılaşabileceği rakipler, elemelerdeki performanslarına göre belirlendi ve Türkiye'nin yolculuğunu devam ettirmesi için önemli bir fırsat sunuyor. A Milli Takım play off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu mu? Play-off turunda Türkiye, güçlü bir performans sergileyerek Dünya Kupası biletini kapmak için sahaya çıkacak. Peki, A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu mu? İşte detaylar!

"PLAY OFF'LARDA İKİ FİNALİMİZ VAR"

"Ayaklarımızın her zaman yere basması gerektiğine inanıyorum." diyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Napolili bir insan olarak kültürüm Türkiye'dekine çok yakın. Bu tarz güzel performanslardan sonra herkes havaya giriyor, ona dikkat etmeliyiz, ayaklarımız yere basmalı. Play-off'larda iki finalimiz var, ikisini oynamak için önce ilkini geçmeliyiz. Adım adım ilerleyeceğiz, hedefe emin adımlarla gitmeliyiz. Eleme grubu kura çekiminde çok şanslı değildik. FIFA klasmanında birinci sırada olan takım bize geldi, üstü yoktu. Dünya Kupası'na gidebilmek için bir tık daha beklemeliyiz, mart ayını beklemeliyiz."

TÜRKİYE, FİNALLER İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

PLAY OFF OYNAYACAK ÜLKELER

A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi'nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF'UN İLK AYAĞINDAKİ MUHTEMEL 4 RAKİBİ

Milli takımın play-off turundaki ilk rakibi için 4 muhtemel aday da belli oldu.

Türkiye, play-off turu ilk maçında 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda ya da Kuzey Makedonya'dan biriyle karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.

Milli futbolcu Merih Demiral: Gereken özveriyi ve karakteri sahaya koyarsak dünyada yenemeyeceğimiz takım yok

Sahada gereken mücadeleyi gösterdiklerini belirten Merih Demiral, "Çok mutlu ve gururluyum. Son 10 dakikada Yusuf Sarı'nın sakatlığı nedeniyle 10 kişi kalmasak maçı kazanabilirdik. Asla pes etmedik. Tüm takım arkadaşlarımla çok gurur duyuyorum. Herkes motiveydi. Yeteneğimizin farkındaydık. Erken gol yememize rağmen gereken karakteri sahaya koyduk. Gereken özveriyi ve karakteri sahaya koyarsak dünyada yenemeyeceğimiz takım yok." ifadelerini kullandı. Play-off'larda eşleşecekleri takımlara ilişkin de görüşlerini paylaşan milli oyuncu, "Kimin geleceği fark etmez. Önemli olan bizim performansımız. Ben buna inanıyorum. İlk maçı içeride oynayacağız. İnşallah ikinci maçı da içeride oynarız. Gereken özveriyi ve performansı gösterirsek inşallah ülkemizi Dünya Kupası'na taşıyacağız." şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci: Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, play-off aşamasını geçerek Dünya Kupası'na katılacaklarını düşündüğünü aktardı. Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen teknik direktör Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılan ve İspanya karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Rolüm ne olursa olsun saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacak. İnşallah Fenerbahçe ailemle bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Play-off'taki rakipleri yenebilecek bir takımız. Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. Bana verilen program dahilinde ekstra çalıştım. Hocamız bana 'Seni karakterinden, futbolculuğundan ve bu takıma verdiğin katkılarından dolayı çağıracağım ama antrenmanlarda durumuna bakacağım' demişti. Ne kadar hazır olduğumu da gösterdim. Hocamız dünyanın en iyi takımlarına karşı bana ilk 11'de şans verdi. Ona teşekkür ediyorum."