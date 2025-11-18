CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında A Milli Takımımız, İspanya ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Vincenzo Montella, kadro tercihi hakkında konuştu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 21:59 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 22:02
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, kadro tercihi hakkında konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız."

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Vincenzo Montella: "Birkaç günden bu yana hakkında soru işareti bırakıyor bu tarz şeyler. Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz."

