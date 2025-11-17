CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenliyor. Açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 21:22 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 21:36
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik, İspanya maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor.

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI:

"Çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız.Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

"Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik."

ASpor CANLI YAYIN

Barça Lewandowski'nin alternatifini buldu! F.Bahçe'ye giderse...
