İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Takım'ın İspanya ile gruptaki son maçını oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. 18 Kasım Salı günü saat 22-45'te başlayacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 12:52
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sven Jablonski olacak.

MİLLİ TAKIM VE TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YÖNETTİĞİ MAÇLAR

06.08.2014 - Beşiktaş 3-1 Feyenoord

28.08.2014 - Rostov 0-0 Trabzonspor

05.08.2015 - Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe

05.11.2015 - Beşiktaş 1-1 Lokomotif Moskova

28.09.2016 - Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev

06.11.2019 - Real Madrid 6-0 Galatasaray

22.06.2024 - Türkiye 0-3 Portekiz

23.03.2025 - Macaristan 0-3 Türkiye

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
