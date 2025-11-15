CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Bulgaristan CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı

Türkiye-Bulgaristan CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, 3 puan alarak play-off turuna kalmanın hesaplarını yapıyor. Bulgaristan'da oynanan maçı 6-1 kazanmayı bilen kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanan maçta da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Türkiye-Bulgaristan karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

15 Kasım 2025 Cumartesi 19:51
Türkiye-Bulgaristan CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı

Türkiye-Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan milliler, iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Türkiye-Bulgaristan maçı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında oynanan Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan Türkiye-Bulgaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Hakan, İsmail, Arda; Oğuz, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov

Bulgaristan maçında 4 isim yok!
Milliler Bursa'da meşalelerle karşılandı
Montella kadro tercihini açıkladı!

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU, BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

DİĞER
