Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Oğuz Aydın sözleri! "Onu tercih ettim çünkü..."

Vincenzo Montella'dan Oğuz Aydın sözleri! "Onu tercih ettim çünkü..."

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 19:19
Vincenzo Montella'dan Oğuz Aydın sözleri! "Onu tercih ettim çünkü..."

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Ön taraftaki futbolcularımızla kestirilemez oyunumuza devam ettirip arka taraftan da devamlılık getirip dengeleri sabit tutabilecek bir değişiklik yaptım. Oğuz Aydın'ı bu nedenle tercih ettim."

"Aslında topa sahip olma oyunumuzu devam ettirmeliyiz, oyunu domine etmeliyiz. Son dönemlerde gelişen bir takım Bulgaristan. Son maçta İspanya'ya karşı geliştiklerini gösterdiler. Sabırlı olmalıyız. Aceleci davranmayacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalitemizi biliyoruz. Doğru yerlerde hamleler yaparak sonuca gitmek istiyoruz."

