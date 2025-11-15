Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'mızda Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum."

"İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar."

"Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz."