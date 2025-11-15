CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

A Milli Futbol Takımı'mızda Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 23:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

A Milli Futbol Takımı'mızda Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 mağlup ettiğimiz maçın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FERDİ KADIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum."

"İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar."

"Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz."

Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu’ndan anlamlı hareket! Attığı golün ardından…
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt!
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 22:46
Rafa Silva krizinde yeni perde! Rafa Silva krizinde yeni perde! 22:44
Uğurcan Çakır: Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk Uğurcan Çakır: Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk 22:31
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 22:28
Hakan Çalhanoğlu: Tüylerim diken diken oldu! Hakan Çalhanoğlu: Tüylerim diken diken oldu! 22:26
Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi! Kenan Yıldız'dan maç sonu zemin eleştirisi! 22:26
Daha Eski
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 22:10
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 22:04
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 21:53
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 21:45
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 21:23
Hakan'dan şehitlerimize asker selamı Hakan'dan şehitlerimize asker selamı 20:59