Dünya Kupası sözü

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kariyerini sürdüren Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası'na gideceklerine inandığını ve bu jenerasyonun çok büyük işler başaracağını söyledi. Milli takımda bulunmanın kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen 27 yaşındaki savunmacı şöyle konuştu: "EURO 2020'de çok iyi bir turnuva geçirmedik. Genç bir takımdık, çok tecrübesizdik. Baktığımız zaman deneyim edindik.

ÇOK GÜZEL ORTAM VARDI

Euro 2024'te gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Herkes birbiriyle yakındı, konuşuyordu ve yardımlaşıyordu. Almanya'da kamp yerimiz de çok iyiydi, milli takımların çok iyi hazırlandığı bir yerdi. Çok rahattık, hep birlikteydik. Bunun avantajı çok büyük oldu. Birlikte olmaktan, birlikte oynamaktan zevk alıyorduk. En büyük faktörlerden biri bence buydu. O yüzden çok güzel bir turnuva geçirdik. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapacağımıza da emindik aslında ama tabii bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor."

AVUSTURYA MAÇI ÇOK ÖZELDİ

Merih sözlerine şöyle devam etti: "EURO 2024'teki Avusturya karşılaşması, geçmişe bakarken gülümseyerek izleyeceğim bir maç. Çünkü turnuva öncesinde çok süre alamamıştım. Oynayan, sonradan giren hepimiz için muhteşem bir maçtı. Atmosfer inanılmazdı. Küçükken EURO 2008'deki maçları izlerkenki o hissim, o karşılaşmada bana geldi. Onu hissettim."

İSPANYA'YI BEKLİYORUZ

İspanya maçına motive olduklarını, ancak hüsrana uğradıklarını belirten Merih, rövanş öncesi şunları söyledi: "Çok iyi hazırlanmıştık. Belki çok motive olduk, belki de çok aklımızda büyüttük. Çünkü genç bir takımız. İnşallah İspanya ile bir maç daha oynayacağız. Rövanşta ne olacağı belli olmaz."