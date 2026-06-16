Haaland 2 gol attı Norveç Irak karşısında 4 golle kazandı!

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Irak'ı 4-1 mağlup etti. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 29. ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Oestigaard ve 90+7. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek golü ise 39. dakikada Aymen Hussein'den geldi.

HAALAND'DAN 2 GOL

Norveç'in yıldız futbolcularından Erling Haaland, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında ağları 2 kez havalandırmayı başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Norveç, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı ve I Grubu'ndaki ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Irak ise 40 yıl aradan sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'nda puanla tanışmayı başaramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Irak, Fransa; Norveç ise Senegal ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Norveç'in golcüsü iş başında. Erling Haaland, kariyerinin ilk Dünya Kupası maçında fileleri havalandırdı. pic.twitter.com/4YYKyw8XuM — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

⚽️ Aymen Hussein harika yükseldi ve Irak'ı maça yeniden ortak etti. 1-1. pic.twitter.com/8J8S1G4cCs — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

😯 Jalal Hassan'dan çok büyük hata. Erling Haaland yeniden sahnede ve Norveç 2-1 önde. pic.twitter.com/nTToy7Qw9b — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

⚽️ Norveç duran toptan golü buldu. Leo Ostigard iyi yükseldi ve farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/kstVYcHyMQ — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026