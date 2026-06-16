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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Haaland 2 gol attı Norveç Irak karşısında 4 golle kazandı!

Haaland 2 gol attı Norveç Irak karşısında 4 golle kazandı!

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Irak ile Norveç karşı karşıya geldi. Norveç, rakibini mağlup ederek 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 03:01 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 03:04
Haaland 2 gol attı Norveç Irak karşısında 4 golle kazandı!

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Irak'ı 4-1 mağlup etti. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 29. ve 43. dakikalarda Erling Haaland, 76. dakikada Leo Oestigaard ve 90+7. dakikada Kristian Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek golü ise 39. dakikada Aymen Hussein'den geldi.

HAALAND'DAN 2 GOL

Norveç'in yıldız futbolcularından Erling Haaland, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında ağları 2 kez havalandırmayı başardı.

Bu karşılaşmayla birlikte Norveç, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı ve I Grubu'ndaki ilk maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Irak ise 40 yıl aradan sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'nda puanla tanışmayı başaramadı.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Irak, Fransa; Norveç ise Senegal ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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