Vincenco Montella'dan bahis skandalına dair açıklama: Çok üzücü!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu İsmail Yüksek, Bulgaristan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Montella ve Yüksek'in mücadeleye dair değerlendirmeleri...

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

"Sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız."

"6-1 KAZANDIK DİYE ÖZÜR DİLEMEDİK"

"6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik."

"BAHİS OLAYLARI ÇOK ÜZÜCÜ"

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."

"KADRODA SÜRPRİZLER OLABİLİR"

"Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Maçta her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."

"UMARIM İRFAN CAN'IN FENERBAHÇE'DEKİ PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR"

"İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası'nda kendisine ihtiyacımız olacak."

"EMİRHAN'IN SAKATLIĞI BİRKAÇ GÜN ÖNCE NÜKSETTİ"

"Emirhan Topçu'nun sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık."

"HAK EDEN HERKES BİR GÜN BURADA OLACAKTIR"

"Kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ancak oyuncularla ilgili her zaman formaya bakmaksızın en iyi şekilde seçimler yapmam gerekiyor. Hak eden herkes muhakkak bir gün burada olacaktır."

İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

"Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum."

"DÜNYA KUPASI HAYALİYLE YATIP KALKIYORUZ"

"Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. İnşallah kazanıp play-off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa galibiyette benim de bir katkım olur."