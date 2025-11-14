Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'la karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, deplasmandaki 6-1'lik zaferin ardından taraftar önünde bir kez daha galibiyet hedefliyor. Karşılaşma, Bursa'daki futbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynanacak. Peki Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek. Milliler, üç puan alarak İspanya maçı öncesi liderlik iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, beşinci karşılaşmasında Bulgaristan'ı konuk ediyor. Mücadele, 15 Kasım Cumartesi saat 20.00'de başlayacak

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TV8 NASIL İZLENİR?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.