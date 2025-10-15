Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde müthiş bir koreografi gerçekleştirildi. 17 yıl sonra Kocaeli'nde 34 bin 829 kapasiteli Kocaeli Stadyumu'nda günler öncesinden biletleri tüketen ay-yıldızlı taraftarlarımız, tribünlerde kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı. Görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı.