Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türk önde Türk ileri

Türk önde Türk ileri

Taraftarlarımız, kırmızı-beyaz Türkiye haritasına kaptanlar; voleybolda Eda Erdem, basketbolda Cedi Osman, futbolda Hakan Çalhanoğlu’nun 3 boyutlu görsellerinin altına ‘Türk önde Türk ileri’ yazısıyla müthiş bir koreografiye imza attı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Türk önde Türk ileri

Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde müthiş bir koreografi gerçekleştirildi. 17 yıl sonra Kocaeli'nde 34 bin 829 kapasiteli Kocaeli Stadyumu'nda günler öncesinden biletleri tüketen ay-yıldızlı taraftarlarımız, tribünlerde kırmızı-beyaz Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Ede Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı. Görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı.

