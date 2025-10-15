Spor yazarları Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi

Her zaman dile getirdiğimiz gibi Kocaeli gerçek bir futbol şehri... Dün bu bir kez daha kanıtlandı. Tıklım tıklım dolu tribünler muhteşemdi... Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve konuk mevkidaşı Mikheil Kavelashvili'nin şereflendirdiği maçta Bizim Çocuklar, komşuyu sahadan sildiler... Gürcistan sert oynayan, mücadeleci bir takım. Montella buna göre bir on bir yapıp Orkun'un yerine İsmail'i, Ferdi'nin yerine de Eren'i, Zeki'nin yerine de Mert'i tercih ederken aslında pas trafiğimizi riske atmıştı. Neyse ki her maç başka şekilde parlayan YILDIZımız Kenan, Abdülkerim'in uzun pasını aşırtma bir vuruşla ağlara gönderip açılışı yaptı ve rakibin direncini kırdı.
Ardından bir Kocaeli çocuğu olan Merih öyle bir kafa vurdu ki kaleciyle birlikte iki Gürcü savunmacının da gayretleri boşa çıktı... Yüreğini çimlere seren futbolcularımızdan Merih daha sonra bir gol daha atıp geceye damga vurmayı başardı... Skor olarak rahatlayınca maçın başında sıkıntılı olan pas trafiğimiz düzeldi. Hakan Çalhanoğlu hücum ve savunmadaki tüm etkinliklere katıldı, Kerem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştu. Arda Güler, yediği tekmelerden, yapılan faullerden fırsat buldukça klasını gösterdi...
Fark dörde çıkınca takım olarak işi rölantiye aldık. Bu dakikalarda en az iki oyuncu değiştirmek gerekirken Montella buna gerek duymadı. Hal böyle olunca kaybedecek bir şeyi kalmayan Gürcistan son bir gayretle yüklendi ve şeref sayılarını da bu şekilde attılar. Ardından Montella yapması gerekeni yapıp Orkunve Barış'ı sahaya sürdü ve kalan bölümde risk almadan farklı kazanmayı bildik... Velhasılkelam; Gürcistan'a selam biz yola devam...
Kocaeli Stadı'nda atmosfer muhteşemdi. Duygulandıran kareografi ve 'Türk Önde Türk ileri' pankartı, muhteşem bir zaferin adeta hazırlayıcısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol tribününde yerini alması ve attığımız o muazzam üçüncü golümüzü alkışlaması, gecenin en güzel görüntüsü olarak hafızalarımıza kazındı.
Dünya Kupası yolunda Gürcistan maçının ayrı bir önemi vardı, çünkü kazanmamız halinde ikinciliğimiz yüzde 99 garanti olacaktı. Maça müthiş bir ön alan baskısı ile başladık. Hatta önde öyle bir baskı yaptık ki, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ara içine atom karınca kaçmış gibiydi. Bu baskı ile Gürcistan'a adeta top göstermedik. Önce Kenan ile perdeyi açtık. Sonrasında Merih Demiral ve Yunus'un golleriyle ilk yarıda farka gittik. Arda Güler, takımımızı bir maestro gibi yönetti. Hakan ve İsmail ile orta alanda rakibe nefes aldırmadık. İlk yarıda ürettiğimiz çılgınlıkta Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı'nın da büyük payı vardı. Bu iki oyuncumuz da hücuma müthiş destek verdi.
İkinci yarıya da çok iyi başladık. Duran topları adeta zehir gibi kullanan bir Hakan Çalhanoğlu var. Kaptan ortaladı, Merih Demiral duble yaptı. Daha 52. dakikada büyük fark geldi. Gürcistan'ı sahadan silerken, 4. golden sonra rehavete girdik. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Bu dakikalarda gol de yedik. Üst üste oyuncu değişiklikleri ile sahada dik durduk. Sonuç olarak artık ikinciliğimiz garanti gibi. İki maçta tam 10 gol attık.
Hocamız Montella çok formda. Millilerimiz çok formda. Bu harika Milli Takım'a Dünya Kupası'nda yer almak çok yakışacak. Bu Milli Takım Dünya Kupası'na katılmakla kalmayacak. Turnuvaya da damgasını vuracak. Tıpkı 2002'deki gibi! Bir alkış da TFF Başkanı'na! Başkan'ın hakkını teslim etmek gerek. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, daha göreve geldiği ilk gün, çıktı ve tartışılan Montella'nın arkasında dağ gibi durdu. Milli Takım'ı tartışmalardan uzak tuttu. Takımımızın öz güvenini artırdı. Riva'ya futbol adaletini getirdi. Teşekkürler Bizim Çocuklar! Durmak yok, zaferlere devam!
MUSTAFA ÇULCU – TEBRİKLER
Kocaeli tribünlerinin 17 yıllık milli takım özlemi ile muhteşem desteği takdire değer. Gürcistan ilk 5 dakika önde baskı ve istek ile başladı. Özellikle Arda'yı faullerle oynatmamaya çalıştılar. İlk yarıda biz 5, rakibimiz ise 10 faul yaptı. Oyunun kontrolünü 5. dakikadan sonra elimize aldık. Kalitemizi ortaya koyduk. Öyle ki Gürcistan'ın o önde baskı isteğini ve hırsını kırmayı geçtim, coşkulu ve akıl dolu oyunumuzla sahaya gömdük. İsmail'in mücadelesini, hırsını seyrederken gözlerim yoruldu. Hakan'ın liderliğinde çağdaş futboldan örnekler sunduk. 3 maçta duran top ve sağ kanat organizasyonlarından 7-8 gol bulduk. Hepsi harikaydı.
Montella'dan doğru hamleler geldi. İkinci yarı özellikle son bölümde zorlandık. Ama kazanmayı bildik. Tebrikler... Federasyon Başkanı Razvan Burleanu'nun FIFA Konseyine ve UEFA İcra Kuruluna 2021'de girişi ile birlikte hareketlenen Romanya hakemliğinde İstvan Kovacs'ın ardından 1. kategoride bulunan 3 hakemden biri Radu Marian Petrescu 42 yaşında. İletişimi olmayan, donuk, gergin bir hakem. Onu 5-1'lik Beşiktaş-Lugano maçından hatırlıyoruz.
Maçın başında Eren-Kochorasvili mücadelesinde penaltı bekledik ki dikkatsiz hareketten penaltı olmalıydı, hakem devam dedi. VAR'ın karışamayacağı sahada verilmesi gereken penaltıydı. Kenan ile attığımız ilk golde çıplak gözle Gochaleishvili'nin ofsaytı bozduğu görülüyor. VAR onayladı, gol temiz. Maçta sıkıntılı pozisyon yoktu. Bu etkili tribün baskısına rağmen hakem tartışmalı duruma düşmedi.