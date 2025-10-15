Alkışlar Kenan Yıldız'a

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiyemiz, Kenan Yıldız'ın golleriyle coşuyor. 20 yaşındaki yıldız futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri'ne golleriyle damgasını vurdu. Kenan, dün akşam Kocaeli'de de ağları sarsmaya devam etti. Bulgaristan karşısında deplasmanda attığı 2 golle adından söz ettiren başarılı oyuncumuz, Gürcistan maçını da boş geçmedi. Başarılı futbolcu, iki karşılaşmada attığı jeneriklik gollerle ayakta alkışlandı. Son 2 maçta 3 gol atan ve galibiyetlere katkı veren genç yıldız, performansıyla dikkat çekti. Kenan Yıldız, elemelerde 4 gole ulaşmayı başardı.