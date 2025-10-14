Türkiye - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler | Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeler

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı konuk ediyor. Turka Kocaeli'ndeki nefes kesen mücadelede ay-yıldızlılardan İrfan Can Kahveci ve Berke Özer dışında eksik bulunmuyor. Bulgaristan'ı devirdikten sonra grupta ilk iki yolunda önemli bir avantaj sağlayan kırmızı-beyazlılar, ilk ikiyi büyük oranda garanti altına alacak 3 puanın peşinde. Maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Kenan, Barış

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

3 PUAN İKİNCİLİĞİ GARANTİLEYECEK

Milliler, grupta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Gürcistan ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Olası bir 3 puan, ilk ikiyi büyük oranda garanti altına alacak. Ay-yıldızlılar, bu müsabakanın ardından 15 Kasım tarihinde Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.

8. KEZ RAKİP

Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. İki ülke son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde rakip olurken, kazanan 3-2'lik skorla A Milliler oldu.

MİLLİLER 645. SINAVINDA

Milliler, 357'si resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 644 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 253 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 887 gol kaydederken, kalesinde ise 923 gole engel olamadı.

MONTELLA'NIN 27. MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 19'u resmi, 7'si özel olmak üzere 26 müsabaka oynadı. Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

BARIŞ ALPER'İN CEZASI BİTTİ

A Milli Futbol Takımı'nın grubun ilk maçında deplasmanda yaptığı Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezasından dolayı İspanya ve Bulgaristan müsabakalarında forma giyemedi. Yılmaz, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi halinde Kocaeli'deki Gürcistan mücadelesinde oynayabilecek.

BERKE YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER

A Milli Futbol Takımı'nda, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı. Bulgaristan karşılaşmasından sonra İstanbul'a dönüşte kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasından sonra Özer'in yerine Başakşehir'den kaleci Muhammed Şengezer, aday kadroya dahil edildi.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Gürcistan karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Andrei Chivulete olacak. Müsabakada Catalin Popa VAR, Marcel Birsan da AVAR olarak görev yapacak.