Ziraat Türkiye Kupası
İşte Milli Takım'ın grubunda güncel puan durumu!

İşte Milli Takım'ın grubunda güncel puan durumu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. İşte E Grubu'nda güncel puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 01:24
İşte Milli Takım'ın grubunda güncel puan durumu!

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için ter döken Bizim Çocuklar, Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Gürcistan'ı Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti.

Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Milli Takım puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyor.

İşte E Grubu'nda güncel puan durumu:

1- İspanya | 12 puan | 15 averaj

2- TÜRKİYE | 9 puan | 3 averaj

3- Gürcistan | 3 puan | -3 averaj

4- Bulgaristan | 0 puan | -15 averaj

2 MAÇIMIZ KALDI

Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

