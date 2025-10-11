CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı İlke imza atmalıyız

İlke imza atmalıyız

Türkiye’nin rakibini deplasmanda hiç yenemedigini belirten Montella, “Tarihi degistirmek istiyoruz ve bir ilke imza atmak isteriz açıkçası” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
İlke imza atmalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında net konustu. Italyan çalıstırıcı, "Çalısma fırsatımız oldu. Strateji belirlerken güçlü ve zayıf yönlerini görerek hareket ediyoruz. Istedigimiz sonucu almak istiyoruz. Yeni hocanın yeni heyecan getirecegini biliyoruz. Çok sıcak bir atmosferde karsılasacagımızı da biliyoruz. Yetenekli oyunculardan kurulu bir kadro. Ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Istatistiklerin bizden yana olmadıgını biz de gördük. Geldigimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi degistirmek istiyoruz ve bir ilke imza atmak isteriz açıkçası" dedi.

İNŞALLAH ÜLKEMİZİ GURURLANDIRIRIZ

Uğurcan Çakır, Bulgaristan maçı öncesinde sunları söyledi: "Bulgaristan yeni hoca degisikligine gitti. Eski maçlardan taktiklere baktık. Biz de ona çalısma fırsatı bulduk. En iyi sekilde hazırlandık. Insallah ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Takım olarak inceledik Bulgaristan'ı. Iyi bir takım. Yeni teknik adamları enerji katacak. Insallah en iyi sonucu alabiliriz. Fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum."

HER MAÇ FİNAL GİBİ

Uğurcan Çakır: "Her maç bir final gibi. Biz kendi maçlarımızı kazanıp rakibin ne yaptıgına sonrasında bakalım. Birinci olamazsak da ikinci olup play-off'larda yer almayı umuyoruz."

