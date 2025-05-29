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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında yarın İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 10:12
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A Milli Kadın Futbol Takımı İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında yarın İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

Esenler Erok Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Kristina Georgieva yönetecek.

Milliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Daha sonra konuk ettiği Yunanistan'ı 1-0 yenen ay-yıldızlılar, ardından Slovenya ile oynadığı iki maçı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Ay-yıldızlı takım, B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Defne Sarıoğlu (Union Berlin)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (ABB FOMGET), Eda Karataş (Galatasaray), Dilan Bora (Trabzonspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Fatma Şakar (Union Berlin)

Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Beylerbeyi), Başak İçinözbebek (ABB FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Forvet: Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi), Melike Pekel (St. Pölten), Neslihan Demirdögen (ALG Spor)

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