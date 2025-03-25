Son rakip İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son rakibi ise İspanya oldu. Daha önce Uluslar Ligi'nde Play-Off oynayacağı için elemelerde 4'lü gruba düşen milliler; Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya- Hollanda maçını kazanan takımla aynı grupta yer alacaktı. Önceki gün 2-2'nin rövanşında rakibini sahasında konuk eden İspanya, normal süresi ve uzatmaları yine 2-2 biten karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında Hollanda'yı 5-4 mağlup ederek, Türkiye'nin grubunda yer alan son takım oldu. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'ne eylül ayında Gürcistan deplasmanında başlayacak.

RAKİBİN YOLU

Son Avrupa şampiyonu İspanya, Uluslar A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti. Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşan İspanyollar grubu 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla lider tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken, rakibini elemeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Öte yandan İspanya'nın resmi maçlarda 21 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Ancak tarihi başarılara imza atmaya başlayan A Milli Takımımız'dan yeni zaferler bekliyoruz. Rakip kim olursa olsun çıkar oynar ve kazanabiliriz.

19 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ

Milli Takımımız, Uluslar Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendi. Ayyıldızlılar, bu sonuçlar 2018 yılında düzenlenmeye başlanan Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Macaristan'ı deplasmanda yıktı. Daha önce 2006 yılında EURO 2008 Elemeleri'nde rakibini 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra oynadığı 3 maçı da kaybetmişti. Montella ve öğrencileri 19 yıllık hasreti noktaladı.

STATÜ NASIL?

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

ARDA MANŞETLERDE

MARCA: "Arda Güler Türkiye'de farklı. Real Madrid'de henüz sahip olmadığı öz güvene milli takımında sahip olduğunu anlamak için sahadaki hareketlerini analiz etmek yeterli. Macaristan'a karşı, Uluslar Ligi'nde A grubuna yükselmeyi garantilemek için oynanan ikinci maçta, Osmanlı takımının zorlu geçen ilk yarısının lideriydi ve Real Madrid oyuncusu bu yarıyı klas bir golle bitirdi. Güler'in ülkesi için oynarken kendini önemli hissettiğine ve Real Madrid'de sahip olmayı hayal ettiği statüyü milli takımda çok daha erken elde ettiğine şüphe yok."

DEFENSA CENTRAL: "Takımının ikinci golünü atan Arda Güler 63 dakika oynadı. Ancelotti'ye pes etmeyeceğine ve iyi şeyler başladığında Madrid teknik direktörünün planlarında yer almak için savaşacağına dair açık bir uyarı. "Bu galibiyetle Türkiye, üç yıl önce C Ligi'nde yer aldığı turnuvadaki ikinci terfisi olan Uluslar Ligi A Ligi'ne yükseldi. Macaristan ise küme düştü."

KUNTZ İLE B'YE MONTELLA İLE A'YA

Uluslar Ligi'nde daha önce B Ligi'nde yer alıp, C Ligi'ne düşme üzüntüsü yaşayan Türkiye, ilk kez A Ligi'ne yükselme başarısı da gösterdi. Stefan Kuntz yönetiminde C Ligi'nden B Ligi'ne yükselen milliler, Montella yönetiminde Galler, Karadağ ve İzlanda'nın yer aldığı grupta ikinci olmuştu. A Ligi'nden gelen Macaristan ile Play-Off'ta karşılaşan milliler, iki maçta da rakibini mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.

KALE GİBİ KALECİ!

Uğurcan Çakır hem Trabzonspor hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla güven vermeye devam ediyor. 28 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'ın son 10 resmi maçında kaleyi korudu ve bu süreçte milliler hiç mağlubiyet almadı. Türkiye, bu maçların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta A Milli Takım 26 gol atarken, Çakır sadece 7 gol yedi. Çakır'ın kaleyi koruduğu maçlarda son mağlubiyet, 24 Mart 2022'de Dünya Kupası Elemeleri Play-off turunda Portekiz'e karşı alınan 3-0'lık yenilgi oldu.

ÇAKIR DIKKAT ÇEKTI

Mert Günok'un yokluğunda eldivenleri devralan Uğurcan Çakır, iki maçta da gösterdiği performansla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Özellikle İstanbul'da oynanan karşılaşmada yaptığı 5 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan Çakır, deplasmanda da rakiplerine geçit vermedi. Uğurcan Çakır, Macaristan maçlarıyla birlikte 31'inci kez A Milli Takım formasını terletti.

ROMANYA SINAVI

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'in son haftasında bugün deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. Targovişte kentindeki Eugen Popescu Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

'ÇENENİ KAPATMAN İÇİN 6 GOL YETMEDİ Mİ'

Arda Güler ile Macaristan'dan Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyon sonrası Szoboszlai, Güler'e fiziksel temasta bulundu. Güler de Szoboszlai'nin hareketine karşılık verdi ve eliyle 'Sus' işareti yaptı. Hem yenilerek B Ligi'ne düşmeyi hem de Arda'nın hareketini yediremeyen Szoboszlai maçtan sonra saçmaladı. Bir Macar haber sitesinin Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yazarak onun Real'de aldığı süreye göndermede bulundu. Güler, Macar futbolcunun yaptığı seviyesiz yoruma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. "Bu adam şaka gibi" diyerek 'Sus' işareti yaptığı anın fotoğrafını paylaşan Arda, "Çeneni kapatman için 6 gol yetmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

REAL'DEN BÜYÜK DESTEK

Szoboszlai'nin hadsiz yorumları sonrası Real Madrid taraftarları Arda Güler'e büyük bir destek gösterirken, bir Real Madrid taraftar sayfasının 'Arda Güler geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken Dominik Szoboszlai evinde maçı izliyordu. Seviye farkı' ifadeleri büyük beğeni topladı.

MONTELLA İLE 11. ZAFER

Milli Takım, teknik direktör Montella yönetiminde 11'inci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 21'inci maçına Macaristan karşısında çıktı. Milliler 16'sı resmi, 5'i özel maç olmak üzere çıktığı 21 karşılaşmanın 11'ini kazanıp, 4'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 maçta ise yenildi.

250 KERE MAŞALLAH

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlılar, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynadı. Bu maçlarda 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı. Mottella önderliğindeki milliler, tarihin en güçlü takımlarından biri oldu.