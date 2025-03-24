Usta yazardan Milli Takım'ımıza övgü dolu sözler: Yeni bir çılgınlık ürettiler!

Direkt oynayanı, kenarda bekleyeni, kadroda olanı, olmayanı; hiç ayırmadan söylüyorum; belki de 100 yıllık futbol tarihimizdeki en iyi jenerasyona sahibiz… Arda, Kenan, Kerem, Hakan, Orkun, Mert Günok, Kaan, Mert Müldür, Enes, Rıdvan, Ferdi, Mert, Uğurcan, Merih, Deniz Gül, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Salih, Ahmed, Barış, Emre Mor, İrfan Can, Oğuz, Yunus...

Macaristan önde baskı kurmaya çalışırken, "Bir gol yersek yandık" korkusuyla ayaklarının titrediği gözle görülür bir gerçekti. Maçın başlarında karşı karşıya kaldıkları pozisyonda, Uğurcan'ın "altın eldivenine" takılmasalar belki gecenin hikayesi değişebilirdi. O nedenle, UğurCANSIN diyorum. Çünkü onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı...